Сыктывкар, , 14:22 — REGNUM В связи с введением нерабочих дней граждане стали активнее вакцинироваться. Об этом 2 ноября заявил глава Республики Коми Владимир Уйба на телеканале «Россия 24».

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«Я постучу по дереву, но всё равно мы делали срез — и очередь вызывает радость. В эти дни люди в очередях для того, чтобы вакцинироваться», — Уйба.

«Мы делаем ежедневный срез по всем пунктам вакцинации с тем, чтобы дополнительно ещё увеличить и открыть точки. Мы собирали бизнес в преддверии, и уже в процессе антиковидных каникул и бизнес в том числе, у кого торговые площади, просили открывать пункты вакцинации, в том числе и в торговых центрах — потому что есть потребность у людей, и это очень хорошо», — указал он.