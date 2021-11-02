Санкт-Петербург, , 14:26 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга, которые переболели коронавирусной инфекцией, но не обращались за медицинской помощью в районную поликлинику, смогут получить QR-код. Об этом 2 ноября сообщил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

QR-код Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

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По словам чиновника, перенесенное заболевание можно будет подтвердить с помощью ПЦР-теста, который гражданин делал в момент болезни, либо сделанным уже сейчас положительным тестом на антиген (стоимость теста в Петербурге от 2 тыс. рублей, — прим. ред.). Эти документы необходимо будет принести в поликлинику по месту жительства.

«Эти документы будут рассмотрены врачебной комиссией. Если комиссия посчитает, что предоставленной информации достаточно для того, чтобы подтвердить перенесенное заболевание, то информация об этом пациенте будет занесена в федеральный регистр, а оттуда на портал «Госуслуг», где будет оформлен QR-код», — пояснил Лисовец.

Отметим, что принимать документы по выдаче QR-кодов неофициально переболевшим поликлиники начали с 1 ноября.

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