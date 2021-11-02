София, , 14:21 — REGNUM Официальная София откомандировала в районы болгарско-турецкой и болгарско-греческой границы несколько элитных подразделений армии Республики Болгария для пресечения проникновения на территорию РБ нелегальных иммигрантов. Об этом 2 ноября сообщила софийская газета «Труд».

Акция проходит в рамках государственной программы «Вклад в национальную безопасность в мирное время». Согласно официальной информации, к патрулированию территорий приступили более 350 военнослужащих и около 40 единиц армейской техники.

«Солдаты и офицеры 61-й Стряминской и 2-й Тунджинской механизированных бригад осуществляют защиту вверенных им участков рубежей вместе с сотрудниками Главного управления пограничной полиции», — говорится в заявлении пресс-центра Министерства обороны Республики Болгария.

Предполагается, что указанная операция будет носить постоянный характер. В соответствующих подразделениях предусмотрены несколько этапов ротации.

Напомним, правительство РБ констатировало резкий рост числа нелегалов, незаконно попадающих на территорию Болгарии из Турции и Греции. Ранее София потребовала от руководства ЕС выделения дополнительных средств на содержание специальных лагерей для иммигрантов.