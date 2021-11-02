Тюмень, , 14:20 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 340 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее в регионе было зафиксировано аналогичное число заражений.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 2 ноября коронавирусом заразились 71 460 человек, выздоровели 58 622 человека. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 2 ноября в регионе скончались 2395 пациентов с COVID-19 (на 11 человек больше, чем днём ранее).

Вакцинированы против коронавируса ко 2 ноября 710 201 человек, полный курс прошли 652 152 тюменца.