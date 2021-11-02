Ново-Огарево, Московская область, 2 ноября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Россия опирается на уникальный ресурс лесных экосистем в вопросе достижения углеродной нейтральности. Об этом 2 ноября заявил президент России Владимир Путин на климатическом саммите в Глазго.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Поставив задачу построения углеродно-нейтральной экономики не позднее 2060-го года, Россия опирается в том числе и на уникальный ресурс имеющихся у нас лесных экосистем, их значительный потенциал по поглощению углекислого газа и выработке кислорода. Ведь в нашей стране расположено около 20% всех мировых лесных массивов», — заявил Путин.