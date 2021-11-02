Токио, 2 ноября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Японская компания Capcom обновила данные о продажах своих игр. Об этом 2 ноября сообщает «Игромания».

Monsterhunterworld.com Monster Hunter

Второй самой продаваемой и успешной игрой компании стала Resident Evil 7: Biohazard. Её продажи уже преодолели отметку в 10,2 млн копий.

Почетное первое место в списке всё ещё удерживает ролевой экшен Monster Hunter World. Его продажи превысили 20 млн копий.