Калуга, , 15:37 — REGNUM В Калужской области намерены наладить работу «по противодействию формированию на территории региона замкнутых анклавов мигрантов по этническому признаку», заявила 1 ноября в докладе на координационном совещании руководителей органов государственной и федеральной власти заместитель министра внутренней политики и массовых коммуникаций области Ирина Фёдорова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Калужской области перекрыли канал незаконной миграции Фото пресс-службы УФСБ России по Калужской области

В докладе о развитии миграционных процессов на территории региона и их влиянии на состояние межнациональных отношений Ирина Фёдорова отметила, что эта работа ведется в рамках Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, региональной госпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области», в тесном взаимодействии с этноконфессиональными организациями региона. С 2020 года в области функционирует региональный сегмент государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. Ежегодно проводятся социологические исследования. Согласно полученным данным, 75% жителей региона оценивают ситуацию положительно. В настоящее время проводится исследование на тему «Межэтническое взаимодействие в молодежной среде Калужской области». Ежегодно реализуется проект «Региональная идентичность» в рамках ведомственной целевой программы «Информационная и внутренняя политика Калужской области».

По словам начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области Елены Максимовой, в настоящее время на территории Калужской области находятся 56 тысяч мигрантов. С начала 2021 года миграционный учёт прошли более 140 тысяч иностранцев и лиц без гражданства. Отдельное внимание было уделено получению квоты на выдачу иностранным гражданам разрешения на временное проживание (РВП) на территории области.

«Между тем, большая часть желающих получить РВП в пределах квоты — это трудовые мигранты, которые стремятся уйти от оплаты ежемесячных авансовых платежей за патент на труд и не желают интегрироваться в российское общество», — считает Елена Максимова.

В этой связи губернатор Владислав Шапша поручил создать рабочую группу с целью анализа рынка труда, объема оказания иностранным гражданам социальных услуг и степени их интеграции в общество.

«У нас накопилось масса вопросов, касающихся и трудовой деятельности мигрантов: все ли они работают у нас на наших предприятиях или часть уезжает за пределы региона и используют нас только, как место для регистрации и где они оставляют свои семьи, а сами едут зарабатывать в другие регионы, в Москву, в частности; все ли они соблюдают законы Российской Федерации и живут той жизнью, которой привыкли жить мы здесь? Мы выделили ситуации, которые вызывают раздражение у жителей Калужской области, и ни в коем случае не должны допускать такого рода эксцессов», — отметил Владислав Шапша.

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