Казань, , 14:21 — REGNUM В Татарии в 2022 году стартует федеральная программа по устранению цифрового неравенства. Как отметил 2 ноября заместитель министра цифрового развития республики Альберт Яковлев, в населенных пунктах с количеством проживающих от 100 до 500 человек (в Татарии их 624) на федеральные средства будут устанавливаться базовые станции LTE. Для финансирования данных работ потребуется 1,6 млрд рублей, уточнил спикер.

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«Учитывая малонаселенность этих деревень, для операторов мобильной связи установка базовых станций в них нерентабельна, поэтому программа будет реализовываться на федеральные средства», — пояснил Яковлев.

На портале Госуслуг проходит голосование по выбору населенных пунктов для установки базовых станций в будущем году. По стране будет выбрано порядка 2 тыс. населенных пунктов, в Татарии — 61.

В настоящее время в 1335 сельских населенных пунктах республики при наличии голосовой мобильной и проводной связи нет возможности доступа в интернет с планшетов и смартфонов.

В Татарии широполосный доступ в интернет имеют 97% жителей. Достичь полного покрытия в рамках федеральной программы планируется к 2030 году, но в республике рассчитывают сделать это раньше. Как заверил Альберт Яковлев, уже через 3−4 года 99% населенных пунктов в республике будут иметь доступ к качественной мобильной связи и интернету.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в России аудитория интернета в 2021 году выросла до 124 млн человек. Услуги доступа в интернет предоставляют более 3 тыс. операторов связи. Всего в отрасли работает более 6,5 тыс. операторов.

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