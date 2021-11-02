Уфа, 2 ноября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Ряд мероприятий планируют провести в рамках Дня народного единства в Уфе. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

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Сообщается, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в 2021 году мероприятия пройдут в онлайн-формате.

Так, учреждения культуры Уфы в преддверии праздника и непосредственно 4 ноября на своих сайтах, страницах в социальных сетях и интернет-каналах проведут онлайн-концерты, различные интерактивы в формате книжных выставок и викторин, также будут показаны фотовыставки и сказки.

Ко Дню народного единства в соцсетях планируют организовать флешмобы.

«Видеозаписи танцев и чтения стихотворений об Уфе и о Башкирии, о Родине, а также справочно-информационные посты, посвященные народам города Уфы, и видеоролики о традициях народов России можно будет посмотреть по следующим хэштегам: #Танцуемвместе #Уфапоэтическая #народыУфы», — говорится в сообщении пресс-службы.