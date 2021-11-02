Таллин, , 14:17 — REGNUM Эстонские промышленные предприятия произвели в сентябре 2021 года на 9% больше продукции, чем в том же месяце 2020 года. Об этом сообщил Департамент статистики страны со ссылкой на собственные данные.

Экономика Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Так, в производстве изделий из металла и строительных материалов рост за год составил 23%, в энергетике производство увеличилось на 20%, в деревообработке — на 14%. Также выросли объемы производства мебели — на 11%.

Производство электроэнергии увеличилось по сравнению с сентябрем 2020 года на 19% и производство тепла — на 29%.

В то же время сократились объемы производства электронного оборудования — на 22% и химической промышленности — на 3%.

На внешний рынок было продано 67% от общего объема продукции обрабатывающей промышленности. Отмечается, что наибольший вклад в рост экспорта внесли предприятия по производству медикаментов, компьютеров и электронного оборудования