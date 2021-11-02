Бишкек, , 14:16 — REGNUM Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе по просьбе киргизского правительства помогает министерству обороны Киргизии вывезти 140 тонн ракетного топлива «Меланж» с истёкшим сроком годности из Чуйской области в Россию. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства сегодня, 2 ноября.

ОБСЕ

В минобороны отмечают, что процесс ликвидации запасов ракетного топлива требует соответствующих технических возможностей и финансовых ресурсов, которых у республики не имеется.

Деньги на переработку «Меланжа» выделили власти Германии и США, а сотрудники ОБСЕ провели техническую оценку хранилищ и методов утилизации компонентов топлива.

Напомним, что компонент ракетного топлива «Меланж» — это высокотоксичное вещество, представляющее угрозу для безопасности человека и окружающей среды. В случае утечки оно может вызвать серьёзное загрязнение грунтовых вод.