Севастополь, 2 ноября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Фонтан-скульптуру, изображающую девушку с зонтиком и покрытую золотой краской, демонтировали в Севастополе спустя несколько дней после установки — после резкой критики в социальных сетях.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Фонтан-скульптуру открыли на днях на Северной стороне города, рядом с причалом Радиогорки. Арт-объект изготовлен из полимеров, представляет собой фигуру девушки в шортах и топе под зонтом, фигура покрыта золотой краской. Внутри фигуры девушки заложена капсула с «посланием для потомков». Автором фонтана стал Василий Мирошниченко, ранее создавший для Севастополя скульптуру Ассоль.

Арт-объект вызвал резкую критику в социальных сетях — горожан возмутила «вульгарная» скульптура, ее даже сравнили с печально известной воронежской «Алёнкой». В правительстве Севастополя, комментируя ситуацию, сообщили, что внешний облик арт-объекта согласования не проходил и обещали проверить законность его установки. В итоге скульптура была демонтирована её же автором, уточнили РИА «Новости».

Как сообщало ИА REGNUM, арт-объект «Алёнушка» был установлен в декабре в Нововоронеже Воронежской области, а спустя три дня после возмущения жителей демонтирован. Позже памятник был продан с аукциона, его приобрел представитель местного бизнесмена, который обещал установить скульптуру в новом месте.