Лос-Анджелес, США, , 14:14 — REGNUM Мобильная игра League of Legends: Wild Riftпринесла компании Riot Games свыше $150 млн. Об этом 2 ноября сообщает «Игромания», ссылаясь на данные портала App Annie.

League of Legends Leagueoflegends.com

Отмечается, что достичь такого результата игре удалось за 370 дней с момента релиза. Сейчас Wild Rift считается самым успешным мобильным проектом Riot Games.

Добавим, что Wild Rift — это несколько упрощенная версия оригинальной League of Legends, разработанная специальной для смартфонов. От своего прародителя она отличается более короткими матчами и более казуальным игровым процессом.

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