Лондон, 2 ноября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго ушел от ответа на вопрос о возможности потепления в отношениях Лондона и Москвы.

Think London Борис Джонсон

«Да, я говорил [с президентом РФ Владимиром Путиным на прошлой неделе]», — сказал Джонсон.

На дополнительные вопросы ТАСС о возможности потепления в отношениях с Россией он отделался формальным «да-да-да».

"Может быть, позже», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен чаще контактировать с президентом России Владимиром Путиным по вопросам, представляющим взаимный интерес. Об этом источник в британском правительстве сообщил 26 октября изданию The Times.

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