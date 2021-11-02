Орск, Оренбургская область, , 14:12 — REGNUM В Оренбуржье на территории ПАО «Орскнефтеоргсинтез» погиб мастер производственного участка, сообщает СУ СКР по региону.

Сепаратор Oren.sledcom.ru

По факту смертельного несчастного случая проводится доследственная проверка. По ее результатам примут процессуальное решение.

Смерть мужчины наступила днем 1 ноября. Работник проверял сепаратор. По предварительной версии, работник отравился веществами, находившимися в резервуаре обследуемого сепаратора.

«К настоящему времени следователями произведен осмотр места происшествия, изъяты необходимые документы, назначены экспертизы, опрошены работники организации, ответственные за соблюдение на производственном объекте правил охраны труда», — отметил официальный представитель СУ СКР по Оренбургской области Радик Галимов.