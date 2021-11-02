Омск, , 14:12 — REGNUM В Омской области сегодня, 2 ноября, возможно будет принято решение об ужесточении карантинных мероприятий в связи с ухудшением обстановки по коронавирусу. Предложение закрыть все торговые центры, кафе, рестораны, спортшколы и спортивные секции для детей, выдвинуло территориальное управление Роспотребнадзора.

Локдаун Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

По данным его сотрудников, каждый день в Прииртышье фиксируется рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом. Данный вопрос будет рассмотрен на заседании оперативного штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая обстановка с распространением коронавируса в Омской области продолжает оставаться напряженной. Только на 31 в регионе выявлено уже 97 129 случаев заражения COVID-19. Причём рекордные 529 из них — только за одни сутки.

Читайте также: Омская область поставила рекорд по числу зараженных коронавирусом