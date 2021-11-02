Москва, 2 ноября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Очередная истерика в США по поводу якобы переброски российских войск к границам Украины — результат безграмотности и хронической русофобии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Драй ИА REGNUM Карта

«Раньше путали украинские танки с российскими, что еще можно понять. Или делали откровенные фейки, подменяя в публикациях место и время событий. Но вот так прямо написать, что Ельня в Смоленской области — это на границе с Украиной?» — рассуждает Миронов.

Он дал совет авторам публикации.

«Видимо, авторов этой страшилки, как сейчас говорят, забанили в Гугле. Советую им успокоиться и купить географический атлас», — сказал Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, американское издание Politico опубликовало несколько спутниковых снимков, на которых якобы запечатлены российские танки «на границе с Украиной». Как отмечают авторы, бронетанковые части, артиллерия и пехота на фото якобы находятся в Смоленской области, в городе Ельня. Вместе с тем данный регион граничит только с Белоруссией, а от Украины отделён Брянской областью.