Йошкар-Ола, , 14:10 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус

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Накануне в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 692 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 ноября в регионе выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 125 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 22 771 случая. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1910 человек.

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