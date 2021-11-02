Москва, , 14:10 — REGNUM Использование беспилотных летательных аппаратов может быть весьма важно для охраны границ России, в том числе морских, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Дрон

«В первую очередь это поможет усилить охрану, «закрыть» сложные участки границ, что позволит ускорить реагирование на возможные их нарушения.

Кроме того, это позволит направить технику и людей на действительно сложные случаи, повысит эффективность их работы.

В сочетании с другими техническими средствами обороны и связи это даст возможность улучшит охрану границ государства, предотвратить возможные нарушения, что защитит национальные интересы.

Имеет значение этот проект и с точки зрения экономики: производство таких аппаратов обеспечит заказами отечественные компании, даст загрузку разным отраслям, увеличит поступления в бюджеты всех уровней.

Также данная техника может заинтересовать другие страны и будет экспортироваться, что отвечает поставленной задаче увеличения экспорта из РФ сложной продукции.

Технология таких аппаратов является актуальной и её следует активно развивать, чтобы обеспечить безопасность страны», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, защищать морские границы России от судов-нарушителей планируют с помощью дронов-камикадзе.

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