Рустави, Грузия, 2 ноября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал, что вскоре после его освобождения из тюрьмы в Рустави властям страны придётся объявить досрочные выборы в парламент. Об этом говорится в письме экс-президента, которое 2 ноября зачитал его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«В условиях моего выхода из тюрьмы, я даю вам слово, что максимум через десять дней мы назначим внеочередные выборы», — говорится в письме.

По словам экс-президента, у граждан Грузии «украли» победу на прошедших выборах в органы самоуправления. Он отметил, что в стране есть «боеспособные» лидеры, которые готовы к борьбе.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд. 1 ноября экс-президент объявил, что выборы в органы самоуправления были «сфальсифицированы», и призвал сторонников «отобрать власть» в Грузии.