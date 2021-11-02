Прага, 2 ноября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Канады Кэрол Чжао в первом матче на Кубке Билли Джин Кинг. Встреча продолжалась 52 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:1.

si.robi Дарья Касаткина

Касаткина ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, одна ошибка на подаче и 1 из 2 брейков.

Также в противостоянии сборных России и Канады сыграют Анастасия Павлюченкова и Ребекка Марино. После этого будет проведена парная встреча, в которой Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова выйдут на корт против Габриэлы Дабровски и Ребекки Марино.

Также сборная России выступает в группе А с командой Франции, которая ранее уступила Канаде со счётом 1:2 по встречам.