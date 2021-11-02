Йошкар-Ола, , 14:09 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 2 ноября выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 125 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 22 771 случая, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 20 169 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 13 человек. 692 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки был зарегистрирован один летальный случай, накануне скончались четыре человека среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1910 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 783 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1578 человек, из них у 1554 — пневмония, 63 человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 243 пациента, при этом госпитализирован 151 житель Марий Эл.