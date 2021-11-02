Вашингтон, 2 ноября 2021, 14:08 — REGNUM Компания Valve проведёт онлайн-конференцию для разработчиков игр. Главной темой встречи станет портативная консоль Steam Deck, сообщается 2 ноября в сервисе Steam.

Игровая консоль Steam Deck
Игровая консоль Steam Deck
Steam Deck

Конференция состоится 12 ноября 2021 года, она будет бесплатной для всех разработчиков Steamworks. На ней создатели Steam Deck раскроют новые подробности консоли и поделятся полезными советами.

Напомним, что Steam Deck — это портативная консоль от Valve, которая сможет запускать практически все проекты из библиотеки Steam. Старт продаж запланирован на декабрь 2021 года.

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