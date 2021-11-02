Вашингтон, , 14:08 — REGNUM Компания Valve проведёт онлайн-конференцию для разработчиков игр. Главной темой встречи станет портативная консоль Steam Deck, сообщается 2 ноября в сервисе Steam.

Игровая консоль Steam Deck Steam Deck

Конференция состоится 12 ноября 2021 года, она будет бесплатной для всех разработчиков Steamworks. На ней создатели Steam Deck раскроют новые подробности консоли и поделятся полезными советами.

Напомним, что Steam Deck — это портативная консоль от Valve, которая сможет запускать практически все проекты из библиотеки Steam. Старт продаж запланирован на декабрь 2021 года.

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