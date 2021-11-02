Вашингтон, 2 ноября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Компания Valve проведёт онлайн-конференцию для разработчиков игр. Главной темой встречи станет портативная консоль Steam Deck, сообщается 2 ноября в сервисе Steam.

Steam Deck Игровая консоль Steam Deck

Конференция состоится 12 ноября 2021 года, она будет бесплатной для всех разработчиков Steamworks. На ней создатели Steam Deck раскроют новые подробности консоли и поделятся полезными советами.

Напомним, что Steam Deck — это портативная консоль от Valve, которая сможет запускать практически все проекты из библиотеки Steam. Старт продаж запланирован на декабрь 2021 года.