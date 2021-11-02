Самара, , 14:11 — REGNUM Список получателей субсидии на приобретение газового оборудования могут расширить в Самарской области. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Газификация Пресс-служба правительства Тверской области

Данный вопрос рассматривали на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.

Сообщается, что уровень газификации Самарской области составляет более 94%. В регионе 1334 населенных пункта, при этом в границах 1160 населенных пунктов проложены газораспределительные сети.

Отмечается, что почти во всех газифицированных населенных пунктах имеются негазифицированные проезды и улицы, а значит есть дома, которые не подключены к газу. На эти объекты распространятся программа догазификации. Владельцы домов могут подключить свои дома к «голубому топливу» бесплатно, оплатив лишь газовое оборудование.

Сообщается, что льготным категориям граждан будут выделена субсидия на решение и этого вопроса.

«В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан при газификации домовладений 26 октября 2021 года подписано постановление правительства Самарской области, предусматривающее единовременную частичную компенсацию затрат льготникам на подготовку домовладений к приему газа в размере 145 тысяч рублей. Это оплата расходов, связанных с приобретением газового оборудования — котла, плиты, сигнализатора, счетчика, а также проведением строительно-монтажных работ по прокладке и подключению наружных и внутридомовых газовых сетей», — приводит пресс-служба слова министра энергетики и ЖКХ области Александра Мордвинова.

По словам министра социально-демографической и семейной политики региона Регины Воробьевой, сейчас министерство изучает вопрос о расширении списка категорий льготников, которые могут получить субсидию.

Отмечается, что в настоящее время льготу по приобретению и установке газового оборудованию могут получить семьи, имеющие детей-инвалидов, многодетные семьи, инвалиды I и II группы, пенсионеры, которые проживают одни, размер пенсии которых ниже величины прожиточного минимума.

В связи с этим Мордвинова предложила дополнительно предоставлять льготу малоимущим семьям, которые получают социальное пособие, получателям субсидий на жилищно-коммунальные услуги и получателям ежемесячного детского пособия.

Эта инициатива была поддержана председателем областного правительства Виктором Кудряшовым, который также предложил ввести дополнительную социальную выплату на работы по монтажу систем отопления, включая тех, кто получил выплату на газификацию.

«Нужно понимать, есть ли у человека средства на подготовку помещения к монтажу системы отопления. В соответствии с действующим постановлением, только приобретение газового оборудования оплачивается полностью. Мы можем внести корректировки и добавить к сумме 145 тысяч дополнительно средства на монтаж систем отопления. Давайте оценим расходы и после этого примем решение. Жду от вас расчетов и предложений», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора.

Кудряшов также отметил, что выплата на покупку газовой техники носит компенсационный характер. Она выдается жителям после того, как они произвели расходы.

«Но не у всех льготников есть 145 тысяч на оплату оборудования и проведение работ. Прошу министерство энергетики и ЖКХ совместно с Минсоцдемографии разработать механизм, который исключал бы трату собственных средств льготополучателями», — заявил он.

Сообщается, что в Самарской области к «голубому топливу» в рамках программы социальной догазификации подключены 80 первых домовладений.