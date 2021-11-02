Подгорица, , 14:06 — REGNUM Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич 2 и 3 ноября совершает свой первый официальный визит в Сербию по приглашению премьер-министра Сербии Аны Брнабич.

Здравко Кривокапич Vlada Crne Gore / Government of Montenegro

2 ноября Кривокапич возложит венок к мемориальной доске Зорану Джинджичу около здания правительства Сербии.

3 ноября Кривокапич проведет переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, спикером Национального собрания Ивицей Дачичем и премьер-министром Аной Брнабич.

Визит Кривокапича в Сербию будет направлен на укрепление двусторонних отношений между двумя странами, а также на улучшение политического диалога и сотрудничества в целом, говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра.