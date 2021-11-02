Минск, , 14:06 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко на текущей неделе планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава государства заявил на встрече с белорусским мальчиком Романом Когодовским, спавшим при пожаре своего младшего брата, для которого Лукашенко провёл экскурсию по своему рабочему кабинету во Дворце Независимости в Минске.

Владимир Путин, Александр Лукашенко Kremlin.ru

Белорусский лидер показал мальчику, с каким большим объёмом информации президенту приходится ежедневно работать, продемонстрировав ему толстую папку различных документов.

«Вот смотри. Вот это мне надо на этой неделе все выучить на память. Вот будем с Путиным вести в онлайн-режиме по телевизору переговоры. Тоже материалы надо выучить», — сказал Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

Президент Белоруссии уточнил, что одной из тем обсуждения может стать санкционная политика против двух стран.

Читайте также: Лукашенко на встрече с Путиным надеется снять все экономические вопросы

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимира Путин будет принимать участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое состоится 4 ноября в режиме видео-конференц-связи. Путин и Лукашенко договорились подписать 28 союзных программ углубления экономической интеграции в рамках подписанного в 1994 году и не реализованного договора о создании Союзного государства. Союзные программы появились после того, как Лукашенко в 2019 году отказался подписывать разработанное правительствами пакетное соглашение из 31 «дорожной карты».

Читайте ранее в этом сюжете: Путин примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства