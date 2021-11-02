Афины , 2 ноября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,0 по шкале Рихтера было зафиксировано 2 ноября в море в 27 км к юго-востоку от Закроса, Крит. Об этом сообщил Институт геодинамики Афинской национальной обсерватории.

Zeml.info Землетрясение

По последним данным, эпицентр подземных толчков находился в 414 км к юго-востоку от Афин.

Осенью на Крите произошло несколько землетрясений. 31 октября президент Греции Катерина Сакелларопулу посетила районы острова Крит, пострадавшие от землетрясения 27 сентября, когда подземные толчки повредили около 800 зданий.