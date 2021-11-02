Магнитогорск, Челябинская область, 2 ноября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. В Челябинской области местного жителя подозревают в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Игорный салон работал в одном из домов Магнитогорска в 2020 — 2021 годах. Подозреваемого в итоге поймали полицейские.

Компьютерное оборудование, которое использовалось при проведении игр, изъято. Проводится расследование.