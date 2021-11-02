Вашингтон, 2 ноября 2021, 15:42 — REGNUM Крис Пратт присоединился к актёрскому составу мультфильма о рыжем коте Гарфилде. Об этом 2 ноября пишет издание DTF.
По данным издания, режиссёром мультфильма станет Марк Диндал («Цыплёнок Цыпа»), а сценаристом — Дэвид Рейнольдс («В поисках Немо»). Другие подробности проекта пока неизвестны.
ИА REGNUM напоминает, что первая комедия о Гарфилде, основанный на комиксах Джима Дэвиса, вышел ещё в 2004 году. А в 2007 году в прокат вышел мультфильм «Настоящий Гарфилд».
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