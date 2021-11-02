Вашингтон, , 15:42 — REGNUM Крис Пратт присоединился к актёрскому составу мультфильма о рыжем коте Гарфилде. Об этом 2 ноября пишет издание DTF.

Крис Пратт в роли Оуэн Грэди Цитата из к/ф «Мир юрского периода». реж Колин Треворроу. 2015. США

По данным издания, режиссёром мультфильма станет Марк Диндал («Цыплёнок Цыпа»), а сценаристом — Дэвид Рейнольдс («В поисках Немо»). Другие подробности проекта пока неизвестны.

ИА REGNUM напоминает, что первая комедия о Гарфилде, основанный на комиксах Джима Дэвиса, вышел ещё в 2004 году. А в 2007 году в прокат вышел мультфильм «Настоящий Гарфилд».

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