Вашингтон, 2 ноября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Крис Пратт присоединился к актёрскому составу мультфильма о рыжем коте Гарфилде. Об этом 2 ноября пишет издание DTF.

Цитата из к/ф «Мир юрского периода». реж Колин Треворроу. 2015. США Крис Пратт в роли Оуэн Грэди

По данным издания, режиссёром мультфильма станет Марк Диндал («Цыплёнок Цыпа»), а сценаристом — Дэвид Рейнольдс («В поисках Немо»). Другие подробности проекта пока неизвестны.

ИА REGNUM напоминает, что первая комедия о Гарфилде, основанный на комиксах Джима Дэвиса, вышел ещё в 2004 году. А в 2007 году в прокат вышел мультфильм «Настоящий Гарфилд».