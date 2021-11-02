Лондон, 2 ноября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Соглашение, которое увеличит количество доступных пассажирских мест на авиарейсы в Грецию на 600 000, было подписано министром туризма страны Василисом Кикилиасом и группой компанией Jet2.com в кулуарах выставки World Travel Market (WTM), которая проходит в Лондоне 1−3 ноября.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Греция. Побережье

Английские авиаперевозчики и туроператоры предоставили положительные отзывы о туризме в Греции в 2022 году, отметил министр, основываясь на показателях туризма в 2021 году. Туроператор Jet2holidays включен в соглашение, подписанное греческим министром.

В соответствии с соглашением, Jet2 выделит Греции 1,44 млн пассажирских мест, при этом рейсы будут выполняться из 10 британских аэропортов в 15 греческих. С 15 апреля также добавляются два еженедельных рейса в Афины из Манчестера и Бирмингема. В общей сложности Jet2 будет выполнять 270 рейсов в Грецию каждую неделю.