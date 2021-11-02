Белгород, , 14:01 — REGNUM Останки человека обнаружили на Соборной площади в центре Белгорода, информация об этом появилась 2 ноября в социальных сетях.

Соборная площадь в Белгороде

Скелет человека был обнаружен при проведении земляных работ у здания драмтеатра. Останки направлены на экспертизу. В региональном Следственном комитете подтвердили находку.

По мнению краеведа Александра Крупенкова, на Соборной площади может находиться захоронение большевиков, казненных белогвардейцами в 1919 году, и останки красноармейцев, погибших в боях за Белгород в 1943 году.