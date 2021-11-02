Варшава, , 13:56 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 2 ноября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 4 514 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли восемь человек, у семи из которых были сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии в Польше подтвержден в общей сложности 3 034 668 случаев заражений коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 77 021.

В больницах по состоянию на 2 ноября находятся 7 550 пациентов с COVID-19. Из них 634 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса. Пик заболеваемости ожидают на конец ноября — начало декабря текущего года.