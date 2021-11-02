Кишинёв, , 13:55 — REGNUM Российская сторона на переговорах по продлению контракта на поставку газа в Молдавию повела себя достойно, несмотря на то, как в Молдавии действовали члены правящей партии «Действие и созидательность» (ПДС) и другие представители республики. Об этом заявил бывший молдавский президент, лидер Партии социалистов Игорь Додон на телеканале Prime.

Додон Dodon.md

«Россия повела себя мудро в сложившейся ситуации, и, несмотря на очень негативные месседжи из Кишинёва, высказывания депутатов ПДС, комментаторов и советников правящей партии, кричавших о «российском шантаже», в очередной раз показала, что она — настоящий друг Молдовы», — сказал Додон.

Он опроверг высказывание главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, который обвинил Москву в «политическом давлении» на Кишинёв во время переговоров по газу. Додон также отметил, что российская сторона, пойдя на уступки, решила поддержать не действующую власть Молдавии, а жителей этой страны.

Напомним, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спину 1 ноября заявил, что, по новым условиям поставки газа, цена для республики в этом месяце составит около $450 и будет определяться по формуле, которую он не раскрыл. По словам главы ведомства, цена будет меньше рыночной. Обсуждение долга за поставку газа российская сторона согласилась отложить до мая 2022 года.

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