Берлин, 2 ноября 2021, 13:58 — REGNUM Представители Полиции Берлина принесли извинения за поступок своих сотрудников, которые отжимались на мемориале жертв Холокоста. Об этом сообщают «Вести Израиль» 1 ноября.
Скандал разгорелся после появления в сети ролика, на котором видно, как несколько полицейских используют мемориальные плиты как упор для отжиманий.
В полиции обещают провести внутреннее расследование инцидента.
В свою очередь представители профсоюза полицейских Германии назвали данное действие «бестактным и кощунственным» и призвали принять к совершившим его дисциплинарные меры.