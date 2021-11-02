Берлин, 2 ноября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Представители Полиции Берлина принесли извинения за поступок своих сотрудников, которые отжимались на мемориале жертв Холокоста. Об этом сообщают «Вести Израиль» 1 ноября.

Полиция Германии

Скандал разгорелся после появления в сети ролика, на котором видно, как несколько полицейских используют мемориальные плиты как упор для отжиманий.

В полиции обещают провести внутреннее расследование инцидента.

В свою очередь представители профсоюза полицейских Германии назвали данное действие «бестактным и кощунственным» и призвали принять к совершившим его дисциплинарные меры.