Москва, 2 ноября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Аналитики рекламного программатика Platforma («Платформа больших данных», совместное предприятие ВТБ и Ростелекома) проанализировали отношение россиян к сезону осенне-зимних распродаж («Черная пятница», «Всемирный день шоппинга», «Киберпонедельник»). Несмотря на то, что по мнению почти половины (45,4%) участников исследования, скидки на распродажах в последние годы стали меньше, россияне готовы активно тратить на них деньги. Большинство потенциальных покупателей готовятся к ним заранее, а более половины (57,5%) копят деньги специально к распродажам.

Александр Погожев ИА REGNUM Старую бытовую технику ждёт переработка

Большинство россиян (81,8%) подходит к массовым распродажам основательно и заранее планирует покупки. Почти треть респондентов (31,3%) признались, что составляют списки желанных товаров, 26,9% сравнивают цены в разных магазинах, 24,1% постоянно отслеживают сайты распродаж, 23,8% добавляют товары в корзину. Некоторые потенциальные покупатели даже оформляют кредит (5,9%) или одалживают деньги у друзей и родственников (5,1%).

Абсолютное большинство респондентов (66,6%) призналось, что распродажи заставляют их тратить больше обычного. Каждый второй любитель покупок (57,5%) подчеркнул, что копит деньги специально к этим праздникам. Большая половина опрошенных (51%) готова потратить 10 000 — 20 000 рублей за день распродажи, 17,9% от 30 000 до 50 000 рублей, 7,1% от 50 000 до 100 000 рублей, 1,5% более 100 000 рублей. В скромных бюджетах признались меньше четверти респондентов — 22,5% готовы потратить не более 10 000 рублей.

В пятерке самых популярных категорий товаров на распродажах оказались бытовая техника (ее обычно рассматривают как инвестицию и покупают 50,1% опрошенных), электроника (40,4%), одежда и обувь (39,3%), товары для спорта (19,2%) и косметика и средства гигиены (17,4%). Самым желанным товаром респонденты назвали Iphone 13 (21,7%). На втором месте, но с большим отрывом — Sony Playstation 5.

«Исследование показало, что несмотря на то, что россияне жалуются на уменьшение размера скидок, к распродажам относятся положительно и ждут их. Каждый третий любитель шоппинга (35,8%) отмечает присутствие качественных товаров по низкой цене, широкий ассортимент (34,3%), а также участие топовых брендов (33,1%). За последние пять лет сезон распродаж в России увеличился. Если говорить о графике распродаж, мы движемся в сторону Европы. Если раньше ограничивались активными покупками в преддверии Нового года, то сейчас «высокий сезон» покупок наступает уже в начале ноября ‑ и начинается с громких распродаж 11.11. Согласно нашей аналитике, россиянам даже во время сейлов свойственны инвестиционные траты. К сезону распродаж люди относятся рационально — планируют заранее, составляют списки и покупают инвестиционные категории товаров — электронику и бытовую технику» — подчеркнула коммерческий директор Platforma Елена Фесенко.

Респонденты отметили и точки роста массовых распродаж: 31,9% думают, что было бы здорово собрать все акции на одной площадке; 32,5% опрошенных считают, что их необходимо перенести на выходные дни, а 35,3% хотели бы получать еще больше скидок.