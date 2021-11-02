Подгорица, , 13:53 — REGNUM В учебных заведениях Черногории коронавирусом заразились 584 школьника и 144 преподавателя.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

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На сайте «COVID-19 и образование» было объявлено, что в начальных школах заразились 306 учеников, в средних школах — 266, в дошкольных учреждениях — 12 детей.

Наибольшее количество инфицированных учителей было зарегистрировано в начальных школах 73 человека, в средних школах — 44 и в дошкольных учреждениях — 27.

На прошлой неделе, с 25 по 31 октября, зарегистрировано 302 новых случая заражения среди студентов и 72 среди учителей.

В самоизоляции находятся 1460 учеников и 169 учителей.