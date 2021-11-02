Москва, 2 ноября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Более трети жителей России (36%) признались, что любовь для них важнее карьеры. Затруднились ответить 34%, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Карьера

Мужчины гораздо чаще говорят о том, что любовь важнее карьерного роста по службе — 40% и 29% соответственно. Женщины реже предпочитают любовь карьере — 33% и 31% соответственно.

Женщины с доходом от 80 тыс. руб. чаще выбирают карьеру, мужчины с аналогичным доходом — любовь. На первом месте карьера у женщин 35−44 лет. Поровну в приоритете чувства и рост по работе у женщин старше 45 лет.

Опрос проведен 1−25 октября 2021 года. Опрошены 3000 граждан РФ старше 18 лет в 497 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины жителей России (59%) назвали Москву лучшим городом для построения карьеры.

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