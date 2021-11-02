Тюмень, , 13:51 — REGNUM В Тюменской области продолжается утилизация продукции с «Боровской» птицефабрики. Об этом сообщает директор регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

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Напомним, на птицефабрике произошла вспышка птичьего гриппа. Более шести тонн продукции сжигается недалеко от птицефабрики, так как перевозить заражённый биоматериал запрещено ветеринарными правилами.

«Транспортировка может существенно расширить очаг эпидемии. В дороге может случиться всё что угодно — упало перо, капнула капля крови ‑ и вся область осталась без яйца и мяса птицы, а эпидемия продолжит дальше шагать по стране. Именно поэтому, согласно правилам, уничтожение заражённой птицы должно производиться как можно ближе к очагу заражения. Кроме того, зараженную птицу нельзя просто взять и сжечь в чистом поле — эту работу полагается проводить на подготовленном полигоне», — пояснил Владимир Чейметов.

По словам Владимира Чейметова, активная фаза горения на полигоне Боровской птицефабрики завершена. В пиковый период здесь круглосуточно работали более 500 человек и почти 70 единиц техники. Было сформировано 12 очагов горения, три из которых уже прогорели полностью и погасли, остальные прогорят ближайшее время, отметил директор регионального департамента агропромышленного комплекса.