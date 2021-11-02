Сыктывкар, , 13:50 — REGNUM 6 ноября в Коми могут принять решение о продлении нерабочих дней. Об этом 2 ноября заявил глава Республики Коми Владимир Уйба на телеканале «Россия 24».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

«Мы действуем в соответствии с указом президента: с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни объявлены. 6 ноября мы проводим оперативный штаб, смотрим, как эта нерабочая неделя скажется на статистике, повлияет ли реально это разобщение на цифры и заболеваемость, и шестого числа будем в оперативном штабе принимать решение о продлении», — заявил Уйба.

«Хочу сказать, что это достаточно непростое решение — нужно понимать, что экономика, как и эпидемиология, это тоже наука, с которой нужно очень аккуратно обращаться», — указал он.