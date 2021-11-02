Афины , 2 ноября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Министр защиты граждан Греции Такис Теодорикакос поручил начальнику греческой полиции генерал-лейтенанту Михалису Карамалакису до конца недели завершить изменения в высших эшелонах полицейской Службы реагирования на чрезвычайные ситуации и укрепить ее ряды 20 новыми офицерами. Об этом сообщает AMNA 1 ноября.

(сс) George Laoutaris Полиция Греции

Изменения направлены на улучшение реагирования на инциденты, которые в наибольшей степени касаются обычных граждан. При этом заместитель министра защиты граждан Лефтерис Эконому и команда специалистов должны до конца ноября завершить радикальные изменения в полицейской службе, в том числе в том, как она работает.

Эти действия войдут в число пяти основных реформ, объявленных Теодорикакосом 1 ноября. Министр также объявил о двух законодательных инициативах, которые должны быть осуществлены немедленно. Во-первых, министр пояснил, что будут предприняты шаги для обеспечения постоянной подготовки сотрудников полиции. Он также объявил, что Центр реагирования на чрезвычайные ситуации будет оцифрован и получит защищенную связь к сентябрю 2022 года.

Теодорикакос рассказал о планах модернизации полицейской академии и улучшения подготовки офицеров, а также о внесении изменений в уголовный кодекс, чтобы признавать кражи, совершенные на профессиональной основе, как тяжкое преступление. Теодорикакос не скрывал своего недовольства тем, как работает служба реагирования на чрезвычайные ситуации, добавив, что ее действия также вызывают озабоченность общественности.