Екатеринбург, , 13:47 — REGNUM В Екатеринбурге стало сложно похоронить своих близких на третий день. Об этом сообщают жители города.

Морг

Denverpost.com

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В одном из городских моргов очередь расписана почти на неделю. Сегодня, 2 ноября, там оформляли тех, кто скончался ещё 27−28 октября. Медики связывают это с пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе скончались от COVID-19 уже 7532 человека. Количество граждан, перенесших это заболевание и умерших от его последствий, официально не называют.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области за сутки скончались 28 пациентов с COVID-19