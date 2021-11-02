Тутаев, Ярославская область, 2 ноября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В Ярославской области трое неизвестных проникли в квартиру 24-летнего жителя Тутаева и, угрожая ему ножом, забрали 700 тысяч рублей. Об этом сообщает управление МВД России по Ярославской области.

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Мужчины ворвались в квартиру в то время, когда у хозяина был гость.

«Подозреваемые, угрожая ножом, применив насилие, заставили потерпевших перевести денежные средства на указанный ими счет», — уточнили в пресс-службе ярославской полиции.

Сотрудники уголовного розыска смогли оперативно задержать троих мужчин, их заключили под стражу. Расследование продолжается.