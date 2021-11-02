2 ноября 2021 | Время чтения 1 мин

Ярослав Чингаев, , 16:27 — REGNUM В Москве завершилась церемония прощания с Игорем Кирилловым. В связи с коронавирусом церемония прошла в закрытом режиме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отпевание прошло в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Новодевичьем монастыре. Церемонию прощания посетили родные, друзья и коллеги телеведущего.

Игорь Кириллов — советский и российский тележурналист, радиоведущий, более 20 лет был диктором программы «Время». Кириллов вёл телевизионные трансляции парадов на Красной площади, «Голубые огоньки», «Песню года». Именно он сообщил о запуске первого искусственного спутника Земли и о полёте Юрия Гагарина в космос.

Траурная процессия Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Траурная процессия Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Портрет Игоря Кириллова Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Катафалк Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Гроб с телом Игоря Кириллова Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Гроб с телом Игоря Кириллова Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Игорем Кирилловым Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Игорем Кирилловым Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Игорем Кирилловым Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Константин Эрнст Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Ангелина Вовк Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Коллеги Игоря Кириллова Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Друзья и близкие Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Церемония прощания с Игорем Кирилловым Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Телеведущий Эдуард Сагалаев Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Игорем Кирилловым Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Игорем Кирилловым Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Юрий Аксюта Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Генеральный продюсер «Первого» канала Александр Файфман Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Вдова Кириллова и Дмитрий Борисов Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Могила Игоря Кириллова Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Портрет Игоря Кириллова Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Телеведущий Дмитрий Борисов Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Игорем Кирилловым Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Игорем Кирилловым Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Игорем Кирилловым Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Игорем Кирилловым Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Константин Эрнст прощается с Игорем Кирилловым Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Церемония прощания с Игорем Кирилловым Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Игорем Кирилловым Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Вдова Игоря Кириллова Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Вдова Игоря Кириллова Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Гроб с телом Игоря Кириллова Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Гроб с телом Игоря Кириллова Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Могила Игоря Кириллова на Новодевичьем кладбище Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Могила Игоря Кириллова на Новодевичьем кладбище Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Напомним, Игорь Кириллов скончался 30 октября на 90-м году жизни от тромбоза нижних конечностей, усугубившегося на фоне COVID-19. Незадолго до смерти ему была сделана операция по ампутации ноги. Легендарного ведущего похоронили на Новодевичьем кладбище.