Ярослав Чингаев,
2 ноября 2021, 16:27 — REGNUM В Москве завершилась церемония прощания с Игорем Кирилловым. В связи с коронавирусом церемония прошла в закрытом режиме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Отпевание прошло в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Новодевичьем монастыре. Церемонию прощания посетили родные, друзья и коллеги телеведущего.
Игорь Кириллов — советский и российский тележурналист, радиоведущий, более 20 лет был диктором программы «Время». Кириллов вёл телевизионные трансляции парадов на Красной площади, «Голубые огоньки», «Песню года». Именно он сообщил о запуске первого искусственного спутника Земли и о полёте Юрия Гагарина в космос.
Траурная процессия
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Траурная процессия
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Портрет Игоря Кириллова
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Катафалк
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Гроб с телом Игоря Кириллова
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Гроб с телом Игоря Кириллова
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Церемония прощания с Игорем Кирилловым
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Церемония прощания с Игорем Кирилловым
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Церемония прощания с Игорем Кирилловым
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Константин Эрнст
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Ангелина Вовк
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Коллеги Игоря Кириллова
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Друзья и близкие
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Церемония прощания с Игорем Кирилловым
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Телеведущий Эдуард Сагалаев
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Церемония прощания с Игорем Кирилловым
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Церемония прощания с Игорем Кирилловым
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Юрий Аксюта
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Генеральный продюсер «Первого» канала Александр Файфман
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Вдова Кириллова и Дмитрий Борисов
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Могила Игоря Кириллова
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Портрет Игоря Кириллова
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Телеведущий Дмитрий Борисов
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Церемония прощания с Игорем Кирилловым
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Церемония прощания с Игорем Кирилловым
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Церемония прощания с Игорем Кирилловым
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Церемония прощания с Игорем Кирилловым
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Константин Эрнст прощается с Игорем Кирилловым
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Церемония прощания с Игорем Кирилловым
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Церемония прощания с Игорем Кирилловым
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Вдова Игоря Кириллова
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Вдова Игоря Кириллова
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Гроб с телом Игоря Кириллова
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Гроб с телом Игоря Кириллова
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Могила Игоря Кириллова на Новодевичьем кладбище
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Могила Игоря Кириллова на Новодевичьем кладбище
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Напомним, Игорь Кириллов скончался 30 октября на 90-м году жизни от тромбоза нижних конечностей, усугубившегося на фоне COVID-19. Незадолго до смерти ему была сделана операция по ампутации ноги. Легендарного ведущего похоронили на Новодевичьем кладбище.