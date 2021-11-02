Сыктывкар, , 13:44 — REGNUM Антиковидные настроения в обществе постоянно подпитываются различными фейками, которые имеет смысл публично разбирать. Об этом 2 ноября заявил глава Республики Коми Владимир Уйба на телеканале «Россия 24».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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«По сути сегодня (это) перешло в плоскость работы на фактах и на примерах. Потому что антиковидные настроения выстроены всё-таки на, как правило, фейках, ложной информации», — заявил Уйба.

«Делается это людьми, к сожалению, в заблуждении большом, но, тем не менее, люди ссылаются на них и приходится каждый раз — я просто каждый день смотрю информацию в том числе и в центре управления региона, что приходит по антиковидной тематике, — по сути, делаю тематические видеообращения, где разбираю эти антиковидные заявления», — указал он.