Казань, , 13:41 — REGNUM В Татарии количество привитых от COVID-19 за прошедшие сутки превысило 25 тыс. человек. Об этом 2 ноября сообщает республиканский минздрав.

Вакцинация ИА REGNUM

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Всего в регионе иммунизацию против коронавирусной инфекции по состоянию на 2 ноября прошли 1 млн 603 тыс. 973 человека, прирост за сутки составил 25 620 жителей. Вторую прививку антиковидными вакцинами получили 1 млн 43 тыс. 594 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу с 1 ноября возобновил работу волонтерский штаб #МыВместе.

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