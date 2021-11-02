Глазго, Великобритания, 2 ноября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис выступил на 26-й Конференции Сторон ООН по изменению климата (КС26), которая проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября. Об этом сообщает AMNA 1 ноября.

Климат

На конференции, в которой принимают участие 130 мировых лидеров, премьер-министр Греции отметил, что выбросы углекислого газа в Греции невелики, и страна может внести значительный вклад в «зеленый переход».

С этой целью, отметил Мицотакис, Греция предприняла ряд инициатив, включая поощрение замены ископаемого топлива в судоходной отрасли страны, превращение греческих островов в полностью экологически чистые направления, создание морских ветропарков и завершение поэтапного отказа от зависимости от бурого угля для производства электроэнергии к 2028 году.

В интервью Sky News Мицотакис отметил, что средиземноморский регион особенно подвержен влиянию изменения климата.