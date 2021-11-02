Киев, 2 ноября 2021, 13:41 — REGNUM Украина ввела новый пакет санкций в отношении России. Соответствующие указы подписал президент страны Владимир Зеленский. Четыре документа опубликованы на сайте главы государства.
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«Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — следует из указа.
В общей сложности под санкции Киева попали почти 140 физических и 50 юридических лиц.
Как сообщало ИА REGNUM, в июне президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против российских банков. Всего под украинскими санкциями оказались 55 российских финансовых организаций.
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Санкции были введены сроком на три года. Так, активы попавших в чёрный список банков на территории Украины блокируются, им запрещено предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии, а также осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг.